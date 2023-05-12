Niğde'de 465 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün yakalandı, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 465 bin makaron, 200 kilogram bandrolsüz tütün, 500 bandrol, 3 sigara doldurma makinesi ve sigara doldurmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.