İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de 465 bin makaron ele geçirildi

Niğde’de düzenlenen operasyonlarda, 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün yakalandı, 4 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda, 465 bin dolu makaron ve 200 kilogram tütün yakalandı, 4 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 465 bin makaron, 200 kilogram bandrolsüz tütün, 500 bandrol, 3 sigara doldurma makinesi ve sigara doldurmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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