Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.

Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu.

Merkeze bağlı Konaklı Kasabası'ndan Sakine E.(38), Vedat E. (37), Elif E.(10), Esma E.(4) ve Beyza E.(7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yine merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T.(43) ve Muhammed T.(13) hastanede tedavi altına alındı. Tedavi alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.