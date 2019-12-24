İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4’ü çocuk 7 kişi zehirlendi.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.


Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu.


Merkeze bağlı Konaklı Kasabası'ndan Sakine E.(38), Vedat E. (37), Elif E.(10), Esma E.(4) ve Beyza E.(7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yine merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T.(43) ve Muhammed T.(13) hastanede tedavi altına alındı. Tedavi alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.