İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Niğde’de apartmanın 4’üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur’dan acı haber geldi.

Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Küçük Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.