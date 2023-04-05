Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk tarafından Atatürk heykeline çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öztürk, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatlar ve vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Deprem bölgesinde avukatlık mesleğini sürdürmenin zor bir hal aldığını belirten Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Deprem bölgesindeki barolarımıza kayıtlı 17 bin 964 avukat ve 3 bin 762 stajyer meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilendi. 10 bine yakın meslektaşımızın ev ve ofislerinde ağır hasar meydana geldi. Başta deprem bölgesi olmak üzere vatandaşların adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır.”