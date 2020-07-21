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Niğde'de 50 dönümlük arpa tarlası kül oldu

Niğde’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arpa ekili tarla küle döndü.

Niğde'de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük arpa ekili tarla küle döndü.



Yangın, Merkeze bağlı Dikilitaş Köyü Demiroluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Genç ve Murat Benli'ye ait 50 dönümlük arpa tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, olayı tarla sahibine ve jandarma ile itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleriyle birlikte köy sakinleri traktörle müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 dönüm arazi kül oldu. Jandarma yangınla ilgili çalışma başlattı.

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