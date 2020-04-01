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Niğde'de 51 gönüllü öğretmen, yaşlılar için görevde

Niğde’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 51 gönüllü öğretmen, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Niğde'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 51 gönüllü öğretmen, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 51 gönüllü öğretmenden oluşan "İyilik Timleri" başta emekli öğretmenler lak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesinde hizmet ediyor.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınan bilgiler doğrultusunda ilk etapta 14 aileye gıda yardımı yapan gönüllü öğretmenlerden 6'sı Valilik koordinesinden oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katıldı.

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