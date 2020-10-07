İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de atık yağları yakıt haline getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de atık yağları yakıt haline getiren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları bir takım kimyasal maddeler ile karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getiren ve piyasaya süren şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bor- Acıgöl kavşağında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş 6 adet tank içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T. K. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.