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Niğde'de 6 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de, polis ekiplerince durdurulan kamyonette 6 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de, polis ekiplerince durdurulan kamyonette 6 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırıp, sahte akaryakıt olarak satan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Bor-Acıgöl kavşağında kamyoneti durdurdu.


Araçta yapılan aramada, 6 bin litre karışımlı sahte akaryakıt ele geçirilirken, sürücü F.A. ise gözaltına alındı.

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