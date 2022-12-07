Niğde'de 6 bin öğrenci ücretsiz yemek yiyor

Niğde'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı imkanlarla, 6 bin 205 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl genelindeki okullarda eğitim gören ve taşımalı eğitim çerçevesindeki 2 bin 827 öğrenci ile pansiyonlarda kalan 3 bin 477 öğrencinin yemeği, Niğde Öğretmenevi ile liselerin pansiyon yemekhanelerinde hazırlanıyor.

Gece saatlerinde hazırlanmaya başlanan yemekler, öğle arasında öğrencilere ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "Bakanlığımızca Niğde'de taşımalı eğitim yapan okullar ile pansiyonlu okullarda günlük ortalama 6 bin 205 yavrumuza sıcak yemek vermekteyiz. Pansiyonlu okullarımızda yemekler günlük 3 öğün şeklinde devam etmektedir. Amacımız, çocuklarımıza ev yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek sunabilmektir. Diyetisyen kontrolünde kalori hesabı yapılarak hazırlanan yemek listemize göre taşımalı öğrencilerimizin öğle yemekleri Öğretmenevleri tarafından hazırlanmakta ve ulaştırılmaktadır. Lise pansiyonlarımızda da yemekler kendi aşçılarımız, aşçı yardımcılarımız ve yardımcı personelimiz tarafından her pansiyonun kendi bünyesinde 3 öğün olacak şekilde hazırlanmaktadır. Sabah kahvaltılarını açık büfe şeklinde 13, 14 çeşit olarak veriyoruz. Buna ek olarak pansiyonda kalan öğrencilerimiz için akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasındaki sürenin uzun olması sebebiyle akşam etüt saatleri arasında da bir ara öğün hizmetimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize ev ortamını, ev yemeklerini aratmayacak şekilde hizmet sunuyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.