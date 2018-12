Niğde'de 7 bin 428 göçmen yaşıyor

Niğde'de yaşayan göçmenler, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Geleneksel kıyafetlerini giyen göçmenler Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette göçmen ailelerle sohbet eden Vali Şimşek, şunları söyledi:

“Ülkemiz göç alan ülkelerden bir tanesi. Gerek coğrafi konumu nedeniyle gerekse etrafındaki ülkelerinde yaşanan iç karışıklar nedeniyle zaman zaman göç dalgasının yaşandığı bir ülke. Bizde ülke olarak millet olarak her zaman göçmenlere kucak açıyoruz. Kapılarımızı onlara sonuna kadar açıyoruz. Hem gönül kapılarını açıyoruz hem de sınır kapılarını açıyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Biz millet olarak her zaman mağdur mazlum insanların yanındayız. Bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Niğde'de yaklaşık 7 bin 428 göçmenimiz var. Bunlardan 4 bin 404'ü Suriyeli, 2 bin 57'si uluslararası koruma altındaki sığınmacılar, 967'si de ikamet iznine sahip kişilerden oluşuyor. Bizde Niğde'mizde aynı misafirperverliği gösteriyoruz. Niğdeli hemşerilerimiz göçmenlerimize her zaman sahip çıkıyorlar. Onların yanında yer alıyorlar. Ben bu duyarlılıklarından dolayı tün Niğdelilere teşekkür etmek istiyorum.”