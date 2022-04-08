İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de 71 bin 137 öğrenci 2. ara tatile girdi

Niğde’de 377 okulda 71 bin 137 öğrenci son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.

Niğde'de 377 okulda 71 bin 137 öğrenci son ders zili ile beraber 9 gün sürecek olan ara tatile girdi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Niğde'de 377 okulda 4 bin 75 derslikte eğitim ve öğretimine devam eden 71 bin 137 öğrenci hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.


Öğrenciler 18 Nisan'da yeniden okulları ile buluşarak ders başı yapacak.

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