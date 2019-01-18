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Niğde'de 72 bin öğrenci karne aldı

Niğde’de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 72 bin öğrenci karne aldı.

Niğde'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 72 bin öğrenci karne aldı.


Vali Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Kemal Çetintürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.


Vali Şimşek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz 15 günlük tatil dönemine girerek dinlenecek. Derslerinden uzak kalacakları bu dönemde öğrencilerimizin faydalı işlerle uğraşmalarını bekliyoruz. Kitap okuyup, faydalı film izleyebilirler. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum” dedi.

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