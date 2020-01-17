Niğde'de 72 bin öğrenci tatile girdi

Niğde'de 405 okulda eğitim gören 72 bin 375 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline girdi.

Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki Şehit Ahmet Saltık İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törende Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sınıfları gezerek, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Öğrencilere güzel tatil geçirmelerini dileyen Şimşek, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Onların heyecanlarına ortak olmak için, Yıldıztepe beldesindeki okulu ziyaret ettiklerini belirten Şimşek:"Öğrencilerimize karnelerini takdim ettik, onların sevinçlerine ortak olduk. Tatil boş oturmak demek değildir. Öğrencilerimiz, bu tatili en iyi şekilde değerlendirsinler. Onlara, kitap okumalarını, arkadaşlarıyla bolca vakit geçirmelerini, müze ve sinemaya gitmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da zayıf olan derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum” dedi.