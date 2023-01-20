Niğde'de 73 bin öğrenci ara tatile girdi

Niğde'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde, 73 bin 55 öğrenci karne aldı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile Zahide Sefer İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi, hikaye kitabı hediye etti. Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada; öğrencilere iyi tatiller diledi. 2022-2023 eğitim öğretim sezonunu ilk döneminin kazasız, belasız tamamlandığını belirten Koç; "Öğrencilerimiz, kısa bir molayı hak ettik. İlimiz genelinde 73 bin 55 öğrencimiz bugün itibarıyla yarı yıl tatiline girdi. Onlara iyi tatiller diliyoruz" dedi.