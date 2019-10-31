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Niğde'de 75 göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik Gişeleri'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Minibüs sürücüleri Ç.D. ve H.K., "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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