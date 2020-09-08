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Niğde'de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde'de KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Ulukışla- Ereğli Yolunda üzerinde Lastikçi ibaresi ile faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerinde hortumla yakıt dolumu yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada ise 7 dolu varil içerisinde 1.5 ton, yakıt ikmalinde kullanılan 2 adet santirifüj makinesi, iş yerine kaçak akaryakıt getirdiği tespit edilen kamyondan 6.5 ton olmak üzere toplam 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla 3 kişi gözaltına alındı.

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