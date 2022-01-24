Niğde'de 9 milyon adet makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron bulundu. Kamyonda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.