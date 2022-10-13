Niğde'de Ağız ve Diş Merkezi açılıyor

Dr. Hasan Uslu, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin modern ve son teknoloji cihazlarla donatıldığını ifade eden Rektör Uslu, merkezde ileri düzey diş hekimliği tedavilerinin yapılacağını kaydetti. Diş Hekimliği Fakültesinin 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci alımına başladığını anlatan Rektör Uslu, “Şehrin gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak diş hastanesiyle ilgili ağız ve diş sağlığı merkeziyle ilgili ihtiyaçlarını tespit ettik. Diş fakültemizin yanındaki binamıza diş hastanemizi kurduk. Bununla ilgili gerekli olan çalışmalar bir senedir devam ediyor. Gerekli yatırımlarımızı yaptık. En başta şehrimiz için diş hastanesi için olmazsa olmaz tomografi cihazımızı aldık. Gerekli olan bütün cihazları temin ettik. Diş hastanemizde 13 tane ünite var. Üniteler vasıtasıyla bütün hastalarımız dolgu ve benzeri, kanal tedavisinden implanta, çene cerrahisine kadar bütün hastalarımız bu imkanlardan faydalanacak. Son aşamaya getirdik, yaklaşık 1 ay içerisinde hasta almaya başlayacağız. Yatırımlarda devletimizin çok büyük desteğini gördük. Yapmış oldukları desteklerden dolayı devlet büyüklerine, özellikle 13 tane öğretim görevlimizin istihdam edilmesinde katkısı olan YÖK başkanımıza da teşekkürlerimizi arz ederim“ diye konuştu.