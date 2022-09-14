Niğde'de ahilik haftası kutlandı

Niğde'de 15'inci Ahilik Kültür ve Esnaf Bayramı etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinlikte şet kuşatma merasimi düzenlendi, yılın Ahisi seçilen 1979 yılından bu yana erkek berberi olarak hayatını sürdüren Mehmet Oluk'a ahilik kaftanı giydirildi. Yılın kalfa ve çırağına da plaket verildi. Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisinden sonra vatandaşlara ikramlar yapıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç, "Ahilik kültürü, toplumda yaşayan fertleri birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir yaşam tarzıdır. Toplumda birlik ve beraberlik ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur ortak değerlerin korunması ve yaşatılmasıdır. Ahilik prensibinin yeni kuşlara aktarılmasında esnaf ve zanaatkarlara büyük görev düşmektedir" dedi.

Niğde Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de Ahiliğin birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içinde barındırdığını söyleyerek, "Meslek etiğinin, çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ahilik kavramı, dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir" ifadelerini kullandı.