Niğde'de ahır çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de ahırın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Edikli beldesinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Dizlek'e ait ağıl bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi ile olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlıkçılar 60 yaşındaki Telli Dizlek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 70 yaşındaki Hasan Hüseyin Dizlek ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.