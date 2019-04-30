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Niğde'de akıl ve zeka oyunları final heyecanı başladı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA işbirliği ile ‘Akıl ve Zeka’ oyunları turnuvası başladı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜGVA işbirliği ile ‘Akıl ve Zeka' oyunları turnuvası başladı. Ramazan Konuş Gençlik Merkezinde başlayan turnuvada 48 okuldan 160 öğrenci zeka oyunları turnuvasında yarışacak.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok, öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanı sıra zihinsel gelişimine büyük katıkı sağlayacağını söyledi.


Turnuvayla ilgili bilgi veren Altunok, ‘‘Bakanlığımızın 2023 vizyonu kapsamında Niğde Halk Eğitim Merkezi ve TÜGVA işbirliği ile akıl ve zeka oyunları turnuvasına başladık. Niğde geneli ilçeler dahil 48 okuldan 160 civarı öğrencimiz katılıyor. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimi yanı sıra zihinsel gelişimin şart olduğunu okuyan, sorgulayan araştıran nesil için akıl ve zeka oyunları turnuvası çok önemli. Bakanlığımızın 2023 vizyonuna uygun olarak bu yıl ilk defa başlattık, önümüzdeki yıllarda devam ettireceğiz'' dedi.


Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

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