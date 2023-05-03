Niğde'de amatör spor kulüplerine 1 milyon yardım yapıldı

Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 57 amatör spor kulübüne 1 milyon 475 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki törende, gençlerin spora teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yardım yapıldığını söyledi.

Yardımların herkes için hayırlı olmasını dileyen Ötgünlü, "Spor kulüpleri gençlerin ve vatandaşların zararlı faaliyetlerden uzak durmalarını sağlıyor ve sporun bir yaşam tarzı haline getirmelerine öncülük ediyor. Niğde'nin ulusal ve uluslararası müsabakalara katılımları baz alınarak tespiti yapılan toplam 57 kulübümüze dağıtılacak olan 1 milyon 475 bin liranın amatör spor kulüplerimiz için hayırlara ve başarılara vesile olmasını diliyorum." dedi. Konuşmanın ardından kulüplere çek dağıtıldı.

Törene, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve antrenörler katıldı.