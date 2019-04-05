Niğde'de Avukatlar günü kutlandı

Niğde Barosu üyesi avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde, Baro Başkanı Av. Osman Çimen Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Çimen: “Yargının üçlü sacayağından biri olan savunmanın yani avukatlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ebediyete intikal eden meslektaşlarımızı da rahmet ve saygı ile anıyorum. Avukatlık mesleği özgürlük mesleğidir. Avukat olarak hiç bir üstümüz olmadığı gibi kendimizin de altında kimseyi görmedik. Yargının olmazsa olmazı mesleğimiz çeşitli sorunlar ile karşılaşmış ve karşılaşmaya da devam etmektedir. Ancak son zamanlarda barolar birliğimizin ve adalet bakanlığının birlikte yaptığı çalışmaları yakından izliyoruz. Ülkemizde hukuk fakültelerinin sayısının gün geçtikçe artması buna bağlı olarak işsiz ordusunun da artması mesleğimizin en büyük sorunlarından birisidir. Yeni çıkacak yasalarla ile hukuk fakültesinden mezun bir hukukçunun “hiç bir şey olamasam avukat olurum “ mantığından uzaklaştığı bir sistemin ivedi olarak gelmesi gerekmektedir. Bunun da hukuk fakültelerine girişin zorlaşması, sınırlı sayıda tutulması ve avukatlık sınavının bir an önce yürürlüğe girmesi ile mümkün olacaktır. Avukatlık mesleği birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren ve demokratik, bağımsız bir hukuk devletinin devamının güvencesidir. Avukat özgür ve hür iradesi ile hareket eden bir meslek grubudur. Yargının bağımsız olmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi savunma hakkıdır. Savunma hakkının uygulayıcısı olan biz avukatlar hukuk sisteminin ayrılmaz bütünüyüz. Savunma hakkı kısıtlanamaz, baskı altına alınamaz bütün bu nedenlere avukat adaletin teminatıdır” dedi.

Demokrasinin, hukuk devletinin ve bağımsız yargının varlığı ancak avukatların etkinliğinin artmasıyla olur diyen Çimen; “ Çünkü adaleti dengeleyen avukattır. Adaletin denge unsuru olan avukatlık mesleği ve baroların toplum içerisinde ki yerinin güçlendirilmesi bu manada çok önemlidir. Adaletin kurtarıcısı avukattır, kısacası avukat adalettir. Adalet ise toplumun huzur, güven, eşitlik içinde birlikte yaşamasını sağlayan en önemli unsurdur. Adaletin sağlanmasında ise en önemli rol savunmanın, yani avukatlarındır. Avukat ne kadar güçlü olursa, avukat ne kadar itibarlı olursa, avukat ne kadar ilkeli olursa, adalet de o kadar güvencede olur. Avukat üzerinde baskı kurmaya çalışmak avukatı çeşitli söylentilerle yıldırmaya çalışmak baroyu ve birliğimizi itibarsız hale getirmeye çalışmak ise adalete güven duygusunun yok olması anlamına gelecektir. Niğde barosu olarak bu tür eylem ve söylemlerin her zaman karşısında olacağımızı da kamuoyunun bilmesini isterim. Lafta kalmaktan çok, uygulamada koşulsuz geçerli olması gereken “bağımsız yargı” ancak savunmanın hak ettiği yere ulaşması ile mümkün olacaktır. Yargıç bağımsızlığını etkileyecek her türlü eylemlerin ve kişilerin, eleştirilerini açık yüreklilik ile yapacağız. Yasama ve yürütmenin; yargı üzerinde hiç bir etkisinin olmaması geçeği de aşikârdır. Esas olan yargılama değildir, esas olan yargılamanın adil olmasıdır. Adil bir yargılamanın varlığı da ancak avukatın etkin katılımıyla sağlanabilir. Savunmanın temsilcisi olan avukatların yer almadığı, savunma ve avukata gereken önemin verilmediği yerde; hak ve adaletten bahsedilemez” diye konuştu.