İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de Bankalar Caddesinde Park Yasağı Kaldırıldı, Parkomat Getirildi

Bankalar Caddesinde pazartesi gününden itibaren park yasağı uygulaması kaldırılarak parkomat uygulaması başlatılacağı bildirildi.


Niğde İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Niğde'nin en işlek caddesi olan Bankalar caddesi Zabıta ekipleri tarafından “Park yasak, çekici resmi ile aracınız çekilir” tabelaları kaldırılarak parkomat tabelaları asıldı.


Bankalar caddesinde park yasağının kaldırıldığını belirten Başkan Özdemir; “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Ticaret A.Ş ile parkomat uygulamasının çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bankalar caddesinde işi olanların işlerini kolaylıkla sağlamaları ve ceza yememeleri için pazartesi gününden itibaren Bankalar caddesinde ve Elhacı Mahmut caddesinde parkomat uygulamasını başlatıyoruz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.