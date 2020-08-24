Niğde'de Bankalar Caddesinde Park Yasağı Kaldırıldı, Parkomat Getirildi

Niğde İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda Niğde'nin en işlek caddesi olan Bankalar caddesi Zabıta ekipleri tarafından “Park yasak, çekici resmi ile aracınız çekilir” tabelaları kaldırılarak parkomat tabelaları asıldı.

Bankalar caddesinde park yasağının kaldırıldığını belirten Başkan Özdemir; “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Ticaret A.Ş ile parkomat uygulamasının çok başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bankalar caddesinde işi olanların işlerini kolaylıkla sağlamaları ve ceza yememeleri için pazartesi gününden itibaren Bankalar caddesinde ve Elhacı Mahmut caddesinde parkomat uygulamasını başlatıyoruz.” dedi.