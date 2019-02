Niğde'de başkanlar işçilerle buluştu

Belediye Başkanı geçen aylarda imzalanan toplu iş sözleşmesiyle alakalı işçilerin merak ettiği konulara cevap verdi. Başkan Özkan, “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz, hepiniz bizim birer kardeşimiz ve iş arkadaşlarımızsınız sizlerden ve verdiğiniz hizmetlerden dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim. Bir buçuk yıllık belediye başkanlığım görevim boyunca ve öncesinde belediye başkan yardımcılığım süresince hep beraber memleketimiz için hizmet üretme gayretinde olduk. Bu hizmetlerin oluşmasında emekleriniz büyük. Bu emekleriniz karşılığı olarak bende hakkınız olanın alınması yönünde sendikanızın çabasına kayıtsız kalamazdım. Bunun sonucu olarak hem taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız için toplu iş sözleşmesi yaptık. Aynı zamanda eski kadrolular olarak çalışan arkadaşlarımız içinde üye bulundukları sendikanın girişimleriyle ek protokol yapılmasını sağlayarak imza altına aldım. Bu konuda ben sizin emeğinizin karşılığını verdiğim için mutluyum. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmanın çabasında olduk. Bu konuda belediye başkanlığımızda görev süremiz tamamlansa da yine her zaman birlikteyiz. Kısa zamanda Niğde'miz için küçük büyük önemli çalışmalara hep beraber imza attık” şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu ise, “Öncelikle belediyemiz bünyesinde çalışan ve taşerondan kadroya geçen arkadaşlara her türlü maddi ve manevi hakkın verilmesinde önemli payı olan Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sendika başkanlığına geldiğimiz günden itibaren işçilerimizin menfaatlerini korumak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Siz işçi kardeşlerimin içi her konuda rahat olsun. Biz laf üretmedik, sendikacılık yaptık. Bu konuda şunu da belirmek isterim ki geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımızın da ifadelerinde yer alan konularda olduğu gibi; Bir işçi husumeti var. İşçilerin elde ettiklerini, analarının ak sütü gibi helal olan kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye, kırpmaya, onlardan adeta rövanş almaya yönelik bir yaklaşım var. Bütün kamu görevlilerini kastetmiyorum ama maalesef ellerinde kamu gücünü bulunduran ve bu gücü çalışanların aleyhine kullanmak için çaba sarf eden bir anlayış var. Kendi çıkarlarını garanti altına alabilmek uğruna, meslektaşını düşünmeyen emek ne demektir bilmeyen anlayışsız zihniyetlere her zaman karşı oldum. Bundan sonrada karşı olmaya devam edeceğim. Sendika başkanlığını laf olsun diye yapmıyoruz. Bugün işçiye şartlar ve gündem gereği şirin görünüp, sonrasında hakir görmeyi planlayanlara müsaade etmem. Biz bu vatanı, bu bayrağı, bu milleti, bu devleti tanıyarak içinde fitne fesat taşımadan selam verene kapımız açık. Yok işi görülene kadar hesap yapanında hesabını bozarız. Desteklerinizi için sağ olun var olun. Allah kaza bela vermeden işlerinizde kolaylıklar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Toplantıdan çok sohbet havasında geçen buluşmada daha sonra Başkanlar işçilerin istek ve taleplerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etmenin önemini vurguladı. İşçiler her biri tek tek memnuniyetlerini dile getirerek hem Belediye Başkanı Sayın Rifat Özkan'a hem de Hizmet-iş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu'na teşekkürlerini sundular.