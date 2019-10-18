Niğde'de Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinden harekata destek

Niğde'de AK Partili belediye başkanları "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

AK Parti İl Başkanlığında, 18 merkez, ilçe ve belde belediye başkanları bir araya gelerek ortan basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, operasyonun amacının bölgeyi teröristlerden temizleyerek yurtlarından edilen Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğu söyledi.

ABD'nin anlaşma yoluna giderek YPG'nin çekilme sözünü verdiğini anımsatan Peşin, "Türkiye, ABD başta olmak üzere batıya karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Türkiye istediği her şeyi aldı. O yüzden kazanan tarafın Türkiye olduğu çok net ortada. YPG/PKK sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları adına konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktada herhangi bir ateşkes ilan edilmediğini vurguladı.

Türkiye'nin istediği taahütlerin yerine getirilmesi için 5 gün süre verildiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Kesinlikle ateşkes değildir. Karşımızda ateşkes ilan edilecek bir devlet yoktur. Türkiye Cumhuriyeti son derece kararlıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde askerimizin kahramanca operasyonları sonucunda da hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu 5 günlük süre içerisinde taahhütler yerine geldiği takdirde elbette gereğini Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Milli Savunma Bakanımız açıklayacaktır"

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin de Türkiye'nin kararlılığını gören başta Amerika olmak üzere batılı ülkelerin 2. adamının gelerek Cumhurbaşkanımızla görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "5 günlük bir süre verdik. Bu 5 günlük sürede YPG'li PKK'li teröristler oradan çekilecekler. Yaklaşık 32 kilometrelik derinlikte güvenli bölgeyi oluşturacağız. Daha ileri ki dönemlerde burada bir yaşam alanı oluşturarak, ülkemizde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeliyi oraya geri göndereceğiz" diye konuştu.