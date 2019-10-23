Niğde'de belediye Hizmetleri devam ediyor

Belediye çalışmalarını sık sık incelemelerde bulunarak, kontrollü çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Emrah Özdemir AK Parti Belediye Meclis Üyeleri belediyeye ait tesislerde ve alanlarda incelemede bulundu.

Yapımı devam eden Biyolojik Arıtma Tesisi, Belediye tarafından yapımı sağlanan sosyal tesisler, park ve bahçeler müdürlüğü çalışmalarını ve bitki seralarını, hayvan barınağı, asfalt plenti, Niğde Katı atık ve depolama tesisi, Efendibey kentsel Dönüşüm Projesi gibi alanlarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir meclis üyelerine bilgi vererek hizmetlerden bahsetti.

Başkan Özdemir; “Yaşam kalitesi daha üst seviyelerde olan bir şehir oluşturmanın gayreti ve birlikteliği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize ait tesisleri, yatırımları ve hizmetleri AK Parti gurubu meclis üyelerimizle gezerek, tesislerin çalışma prensipleri ve işleyişler hakkında meclis üyelerimizi bilgilendirdik. Tüketmek eyleminden kurtulmuş ve artık kendi ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilen bir belediye oluşumunun temellerini attığımız bu günlerde vakit kaybetmeden projelerimizi hayata geçirmek için hızla birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.