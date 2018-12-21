Niğde'de berber ücretlerine zam

1 Ocak 2019 yılından itibaren mevcut fiyatlara yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonunda Niğde Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan başkanlığında oda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Berberler ve Kuaförler odası olarak üyelerin rahat ve huzurlu bir ortamda çalışabilmeleri için çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğinin altını belirten Başkan Bircan, 3 yılda bir alınan karar doğrultusunda yüzde 15 fiyatların artırılması kararlaştırıldığını söyledi.

Yeni fiyat tarifesinin 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağını ifade eden

Niğde Berberler Odası Başkanı Ahmet Sinan Bircan: “Artan girdi maliyetler nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldık. Bunun yanında tüm esnaflarımızın belirlenen fiyatlara riayet etmesini istiyoruz. Halkımızda alınan bu fiyat tarifesine anlayış göstermelerini arzu ediyoruz” dedi.