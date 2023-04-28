Niğde'de bin 200 depremzedeye tedavi hizmeti verildi

Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Niğde'de misafir edilen bin 200 depremzedeye hizmet verdi.

Niğde'ye gelen ve KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan ekip tarafından yurtlardan alınıp tedavi için hastaneye getirildi. Merkezde toplam bin 200 depremzedeye hizmet verdiklerini belirten Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Naife Yüksel, tedavi noktasında en çok dolgu yaptıklarını söyledi. Depremden dolayı yaşanan travmalar neticesinde diş sorunları yaşandığını ifade eden Yüksel, “Depremin meydana geldiği günden bu yana bin 200 depremzedeye hizmet verdik. Depremzedelere vermiş olduğumuz tedavide en çok dolgu yer aldı. 204 depremzedenin diş çekimini, 86'sının kanal tedavisini, 230'unun dolgu tedavisini, 118'inin sabit protezini ve 30'unun hareketli protezini yaptık. Bunun sebebi travmaya bağlı olarak hastalarımızın diş minesinde çatlaklar meydana gelmesidir. Niğde'de misafir edilen depremzedeler ilk etapta Niğde'yi tanımadıkları için onlara kolaylık sağladık ve merkezimizden yurtlara bir araç gönderdik. Rahatsız olan hastaları merkezimize getirdik ve burada tedavi ettik. Daha sonra depremzedeler için çıkarılan DostKartlar sayesinde depremzedeler Niğde'yi öğrenmeye başladı ve artık kendileri gelip tedavi olabiliyorlar” dedi.