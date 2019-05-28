Niğde'de Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında hem ödül töreni yapıldı.

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen tarafından "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında konferans ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Proje kapsamında belirlenen 3 kitabı okuduktan sonra kompozisyon yarışmasında dereceye giren 9 öğrenci öğrenciler ödüllendirildi.

Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın verildi.

Kültür Merkezinde Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterimi ile devam etti. Programda kitap okumanın önemine de değinildi.

Programa Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim Yaşar, Eğitim Birsen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, STK, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve davetliler katıldı.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç yaptığı konuşmada, ‘‘En önemli unsur insan unsurdur. İnsan unsurunu ihmal edersek hedeflerine ulaşamayız. İnsanlarımızı ihmal etmememi gerekiyor. 4 yaşından ergen olana kadar çocuklarımız öğretmenlerinin dizinin dibinde yaşıyor. Öğretmenlerimiz öğrencilere bir takım farklı etkinliklerle yaklaşmamız gerekiyor''dedi.

‘Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinde amaçlarının nesli en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu ifade eden Eğitim Birsen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, “Ürettikleri her bir değersizliği ‘değer' ambalajıyla pazarlayan çağımızın müfsitleri, ‘biz sadece ıslah ediciyiz' diyorlar. Nuri Pakdil, ‘Kitap okumayan meydan okuyamaz' der. Cüruf ile cevherin karıştığı bir çağda, cevherin değerini anlayacak sarraflar olabilmek gerek. Bu da bilgelikle mümkündür. Bilgelik, birikimin taşmasıdır. Taşma olması için birikim elde etmenin yolu hâlâ kitap okumaktan geçer. Cemil Meriç , “Her toplum bir kitaba dayanır ve o kitabın kapağını kapatmak sanıldığı kadar kolay değildir”der. Ülkemiz, gücünü ne yer altı madenlerinden ne de emperyalist ülkeler gibi sömürgelerinden alır. Bizim en kıymetli hazinemiz, milli servetimiz, gençlerimizdir. Türkiye'nin en büyük sendikası olarak tek görevimiz kamu görevlilerinin haklarının elde edilmesi ve korunması değil, gençlerin ilim ve irfan yolunda atacakları adımlarda katkı sunmak gibi önemli bir görevimizde var"dedi.