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Niğde'de bir evde define arayan 3 kişi yakalandı

Niğde’de bir evde define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Niğde'de bir evde define arayan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Merkeze bağlı Alay Kasabası'nda bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Suçüstü yapılan operasyonda 10-20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 adet plastik kova, 1 adet tahta saplı çapa, 1 adet 1,75 metre uzunluğunda demir manivela, 3 adet tahta saplı plastik kürek, 2 adet tahta saplı kazma, 3 adet yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip, 1 adet metre, 12 adet kalem pil, 1 adet el feneri, 1 adet baş feneri, 3 adet projektör ve projektöre bağlı kablo, 1 adet 3'lü priz ele geçirildi.


3 şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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