Niğde'de bir evin oturma odasının duvarı çöktü

Niğde'de eski bir binanın yıkımı çalışmaları esnasında yan tarafta bulunan apartmanda bir evin oturma odası zarar gördü. Olay yerine çağrılan ekipler apartmanı boşalttı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay, merkez Derbent Kavşağında meydana geldi. Kepçe bir apartmanının yıkımına başladı. Bu esnada kayan parçalar yan tarafta bulunan Defterdarlık Lojmanına çarptı. Apartmanın birinci katının oturma odasının duvarı çökerken, birçok dairenin balkonu da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ambulans da hazır bekletildi.

Evleri zarar gören lojman sakinleri yakınlarının evlerine gitti. Birden gürültü duyduğunu söyleyen apartman sakini, “Patlama gibi ses geldi yer sarsıldı o anda elektrikler gitti. Her taraf toz duman oldu, sonra baktık ki yan komşunun duvarı uçmuş” dedi.