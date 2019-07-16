Niğde'de buğday tarla günü düzenlendi

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde "Yerel Buğday Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Kitreli köyündeki "Yerel Buğday Tarla Günü" etkinliğinde çiftçiler, yerel buğdayların sürdürülebilir kullanımı ve biyoçeşitliliğin devamı konusunda bilgilendirildi. Etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, "Türkiye buğdayın ana vatanı. Binlerce yıldır bu coğrafyada süregelen genetik zenginlik ve hazine zor şartlarda bu günlere aktarılmış. Biz bu buğdayları 65 ilden topladık. Elimizde şu anda 3 bine tane farklı buğday var." dedi.

Özdemir, Türkiye genelinde 65 ilden yerel buğdayları topladıklarını belirterek, ekilen yerel buğdayların bizim genetik hazinemiz ve gen kaynağımız olduğunu söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti:” "Bu buğdayların çok değerli genleri var. Türkiye buğdayın ana vatanı. Binlerce yıldır bu coğrafyada süregelen genetik zenginlik ve hazine zor şartlarda bu günlere aktarılmış. Biz bu buğdayları 65 ilden topladık. Elimizde şu anda 3 bine tane farklı buğday var. Kimisi Niğde'den Erzurum'dan Tokat'tan farklı farklı illerden 3 bin tane buğday var. Çok önemli iki gen bankamız var. Biri Ankara'da diğeri İzmir'de. Bu buğdayları, gen bankalarına kazandırdık. Bununla da bitmiyor, o bahsettiğim genleri bulmamız gerekiyor. Bu buğdayların bazıları kuraklığa dayanıklı, bazıları hastalıklara zararlılara dayanıklı. dolayısıyla artan nüfusu beslemek için ve gıda güveniği açısında verimi artırmak için bizim bu genleri kullanmamız lazım. Bütün dünya bu buğdayların peşinde ve biz büyük bir zenginliğin üzerinde hep beraber oturuyoruz ve o hazineye sahibiz."

Özdemir, 1935'te yapılan envanter çalışmasından 80 yıl sonra böyle bir envanter çalışması başarıyla yaptıklarını, bundan sonra yapılacak çalışmaların daha önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Gen bankasına koyar üzerinde çalışmazsanız sadece orada depolamış olursunuz. Amacımız yerel buğdaylarla ilgili farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Yerel buğdaylar nedir? önemi nedir?neden hala günümüze kadar gelmiş ve neden geleceğe aktarılmalı konusunu sizlerle birlikte anlatıyoruz. sizlerden de bu bilgileri çevrenize aktarmanızı istiyoruz. Çiftçilerimizle bu ekimleri yaptık. Onlar ellerindeki materyallerinde değerini birileri onlardan isteyecek o zaman daha iyi anlayacaklar. Çünkü yerel tohumlar, şu an sonra derece önemli, bunlardan elde edilen bulgur, ekmek, bazlama, börek de değerli."

Vali yardımcısı Cevat Uyanık da savunma sanayisinde milli düşünce ve birlikle çok ciddi noktalara gelindiğini anlatarak, tarımda da bu değerin yaşanıldığını aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise son zamanlarda sağlık konusunda toplumda ortaya çıkan duyarlılıkla birlikte yerel çeşitlerin değerlendirilmesinin daha da önemli hale geldiğini ifade ederek, "Bu nedenle buğday yerel çeşitlerinin gıda güvenliği ve buğday ıslahının sürekliliğinin sağlanmasındaki önemi günden güne artmaktadır. Bu proje ve çalışmalar ile yerel buğdaylar konusunda farkındalık oluşturulmasının yanında Türkiye'nin önemli bir mirasının kaybolmasının önlenmesi de sağlanacaktır" dedi.