Niğde'de buğday ve arpa üreticisini kuraklık vurdu

Kuraklığın etkilediği iller arasında olan Niğde'de yağışların olmaması nedeniyle buğday tarlaları sıcaktan kurumaya başladı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kuraklıktan dolayı buğday ve arpa arazilerini yer yer yüzde 80 ile yüzde yüz oranında zarar gördüğünü söyledi.

Kuraklığın etkilediği Dündarlı Beldesi, Hacıbeyli, Aşlama ve Dikilitaş bölgelerinde ekili arazilerde incelemelerde bulunan Başkan Kenar: “Kıraç bölgelerde arazi kontrolleri yaptık. Buğdayların, arpaların bazı bölgelerde yüzde yüz varan araziler gördük hiç biçerin giremeyeceği araziler var. Bazı kontrollerimizde yüzde 80 ile yüzde yüz ürün kaybı olan yerler var” dedi.

Çiftçiye olan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür eden Başkan Kenar: “Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Kuraklıktan zarar gören illerde borç ertelemesi ve 100 lira çiftçilerimize para ödenecek diye. Bu açıklamadan 10 gün geçti. Nasıl ödeneceği hangi şartlarda ödeneceği daha netleşmedi. Netleşmeyince çiftçilerimizde de bir tedirginlik oluşuyor. Bazı bölgelerimizde hasada girilecek ama Tarım İl Müdürlüğü tarafından arazi kontrolleri yapılmadı. Bunların biran önce yapılarak hangi yol izlenecekse ona göre hareket edilmesini istiyoruz” dedi.