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Niğde'de çatı yangını korkuttu

Niğde’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çevredeki vatandaşları korkuttu.

Niğde'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden olurken, çevredeki vatandaşları korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı Fatih Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına çevredeki vatandaşlar hemen 110 Niğde Belediyesi itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler yangına yaptığı müdahale ile kısa sürede söndürdü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını araştırıyor.

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