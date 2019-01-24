Niğde'de CHP-İYİ Parti ittifak söylentisi

Niğde'de CHP ile İyi Partinin ittifak yapacağı ve CHP'nin adayının çekileceği iddiaları üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz Ankara'ya giderek Genel Merkez'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Sarıcı ile görüştü. Görüşme neticesinde Sarıcı, Niğde'de ittifak olmadığını söyledi.

Bunun ardından CHP Niğde İl Başkanlığı İyi Parti ile yapılacak olan iddiaları parti önünde “Niğde Evladına Sahip Çıkıyor” mitingi ile yalanladı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem: “Türkiye'de başka şehirlerde ittifak görüşmeleri yapıldı. Doğrudur. Niğde'de böyle bir şey yok. Buna herkes artık inansın. Kimse buradan siyasi rant peşinde koşmasın. Evet bir ittifak var. Dipten gelen halkın bir ittifakı var. Bizler kimselerle görüşme yapmadık. Buradan bu dedikoduları çıkaranlara rica ediyorum artık kendinize gelin ne çalışması yapacaksanız çalışmanızı yapın karşımıza çıkın kardeşim. 31 Mart'ta herkesin hesabını göreceğiz biz” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz ise şunları dedi: “ merak etmeyin Niğde'nin evladı Rasim Yılmaz'a ve ona güvenen insanlara kimse diz çöktüremeyecek. İl başkanımla birlikte Ankara'ya gittim. Genel başkan yardımcımız Oğuz Kaan Sarıcı ile görüştüm. Tüm Niğdelilere selamı var, Niğde'de ittifak yok , Niğde'de Niğde'nin evladı Rasim Yılmaz var. Ben ve ekip arkadaşlarım şuna karar verdik. Niğde'de siyaset rantçıları var, hepiniz biliyorsunuz. Ben siyaset rantçılarının oyunu istemiyorum. Bize oy vermeyin ben temiz Niğdelilerin temiz siyaset yapanların bana dua eden anaların bize iş için aş için güvenenlerin oyunu istiyorum”

Yılmaz konuşmasında projelerini anlattı.