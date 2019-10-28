İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Niğde’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.

Niğde'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.


Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.


Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.


Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.