Niğde'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Niğde'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.