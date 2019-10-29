Niğde'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları yapıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı Niğde'de coşkuyla kutlandı.

Niğde'deki tören kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, makamında tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanında devam eden programda Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılanların bayramını kutladı. Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, milletçe cumhuriyetin 96. yıl dönümünün büyük bir coşku ve gururla kutlandığını belirterek, şunları söyledi; "Muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda her geçen gün kararlılıkla ilerleyen, günümüzde de bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir devlet haline gelen Cumhuriyetimiz bundan sonra da aynı hızla gelişmeye kalkınmaya devam edecek ve her türlü tehdide rağmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." Niğde Belediyesi Mehter Takımının konser verdiği, ortaokul öğrencilerinin halk gösterisi sunduğu program, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin, diğer protokol üyeleriyle siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.