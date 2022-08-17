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Niğde'de Dağ-Doğa-Dondurma Festivali

Niğde’nin Çamardı ilçesinde ‘Dağ-Doğa-Dondurma Festivali’ düzenlendi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde ‘Dağ-Doğa-Dondurma Festivali' düzenlendi.


Çamardı Belediyesi ve Çamardı Kaymakamlığı tarafından Emli Vadisi'nde düzenlenen festivale yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bölgenin tanıtımı için gerçekleşen festivale il ve ilçe protokolü de katıldı. Festivalde ücretsiz tatlı ve dondurma ikram edilen vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde eğlendi. Festivalde yumurta yarışması, mehter gösterisi, dondurma tadımı ile renkli anlar ortaya çıktı.

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