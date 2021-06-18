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Niğde'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ’a yönelik operasyonda, Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yabancı uyruklu olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.E.R. ve A.E.F'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Niğde, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda, 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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