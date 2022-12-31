Niğde'de DEAŞ'lı 1 kişi gözaltına alındı

Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Iraklı S.M.A.A'yı (55) düzenlediği operasyonla evinde yakaladı. Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada ele geçirdikleri dijital materyallere el koydu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.