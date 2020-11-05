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Niğde'de DEAŞ'lı yakalandı

Niğde’de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.A.M.M, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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