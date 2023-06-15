Niğde'de Ebelik ve Hemşirelik Bölümü mezunları ant içti

Törende 88 Hemşirelik ve 60 Ebelik Bölümü öğrencisi ant içerek mesleklerine adım attı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan'ın katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören öğrencilerin aileleri tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerini temsilen mezun öğrenciler tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan Ant İçme Töreni'nde konuşma yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Hamdi Doğan, Ebelik ve Hemşirelik mesleklerinin önemine değinerek Üniversitemizden aldıkları nitelikli eğitimle mezun olan ve yurdumuzun dört bir yanında görev yapacak öğrencileri tebrik etti.

Programda açıklamalarda bulunan Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nil Bağrıaçık konuşmasına mesleki değerlere sahip mezunlar yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek öğrencilerin mezuniyetinde emeği geçen tüm personele ve Üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti. Güçlü bir sağlık sisteminin oldukça önemli olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Nil Bağrıaçık ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri anarak ve rahmet dileyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Tören, Üniversite Konservatuvar öğrencileri tarafından gerçekleştirilen konser, Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerimizin ant içmesi ve kep atmalarının ardından son buldu.