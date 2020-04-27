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Niğde'de eczanelerde maske dağıtımı devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm vatandaşlara ücretsiz şekilde gönderilen maskelerin dağıtımına Niğde’de eczanelerde başlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında tüm vatandaşlara ücretsiz şekilde gönderilen maskelerin dağıtımına Niğde'de eczanelerde başlandı.


Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, Niğde'de bulunan tüm eczanelerde dağıtımın başladığını belirterek, “Vatandaşlar, tüm eczanelerden TC kimlik numaralarını vererek ücretsiz şekilde maskesini temin edebilirler. Maskelerimiz geldi. Tüm eczanelerimize maskelerimiz dağıtılmış durumda. Vatandaşımıza normalde kod geldikten sonra vermemiz gerekirken Niğde olarak biz bir kolaylık yapıyoruz. Sistemden faydalanıyoruz. Kişinin kimlik bilgilerini girip eğer maske sırası gelmiş ise biz vatandaşa takdim ediyoruz. Şuan ilimizde maske sıkıntısı söz konusu değil yoğun bir şekilde dağıtıyoruz. İsteyen vatandaşımız kendisine en yakın eczaneye müracaat eder ve maskesini alır” dedi.

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