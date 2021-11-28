İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de ekmeğe 25 kuruş zam geldi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın kararı ile ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın kararı ile ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre Niğde'de 1 lira 75 kuruşa satılan 200 gram ekmek 2 liradan satılacak.


Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.


Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın salı günü başlayacağını ifade etti.

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