İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de ekmek ve çaya zam yolda

Niğde’de Fırıncılar Odası ve Kahveciler Odası ekmek ve çay fiyatlarına zam yapmak için çalışmalara başladı.

Niğde'de Fırıncılar Odası ve Kahveciler Odası ekmek ve çay fiyatlarına zam yapmak için çalışmalara başladı.



Niğde'de 3 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine sunulan teklife göre, 4 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor. Niğde Kahveciler Odası ise çay ocakları ve kahvehanelerde 3 lira 50 kuruştan satılan çay fiyatını ise 5 TL olması için çalışma başlatıldığını öğrenildi.


Yeni zamlı fiyatların 15 Haziran'da geçerli olacağı öğrenildi.

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