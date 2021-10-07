İhlas Haber Ajansı

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Niğde'de El-Kaide bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı

Niğde’de terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olan Suriyeli uyruklu 1 kişi TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Niğde'de terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olan Suriyeli uyruklu 1 kişi TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü El Kaide'de faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E.'nin Niğde'de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonda, şüpheli H.E'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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