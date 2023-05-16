Niğde'de engelliler için temsili askerlik töreni yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından engelliler için başlatılan 'temsili askerlik' uygulamasına Niğde'de 21 engelli ailesi başvuru yaptı. Başvurular üzerine engelliler, İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlüğüne askere alındı. 1 günlük askerlik eğitimi alan 21 engelli için İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 21 engelli jandarma er, Türk bayrağı üzerine ant içti. Törene Niğde Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören yürüyüşü yapan engellilere terhis belgeleri verildi, kurulan stantlar gezdirilerek askeri ekipmanlar hakkında bilgi verildi.