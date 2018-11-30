Niğde'de Engellilerle ‘Empati Maçı' yapılacak

Niğde Emniyet Müdürlüğü, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında engellilere yemek verdi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, programda yaptığı konuşmada, engellilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cebeloğlu, konuşmasında şunları söyledi:"Böyle bir gecede bir arada olmaktan çok mutluyuz. Polis, adli görevleri kapsamında bu toplumun bir parçası. Bu toplumun değerleriyle yetişen polis, sizlere hizmet için sahadadır. Bu nedenle sosyal sorumluluk projesi kapsamında da zaman zaman çeşitli sivil toplum örgütleriyle yine halkımızla bu tür programlar yapıyoruz. Çünkü sahada en büyük gücü ve desteği sizden alıyoruz. Sizin bize dualarınız, sorunların tespitinde sağladığınız katkılar, bizi motive ediyor ve işimizi çok daha iyi yapma noktasında bizi kamçılıyor"

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, kurum müdürleri ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Proje kapsamında, 100 bedensel ve zihinsel engelli çocuk ve ailelerine ev ziyaretleri düzenlenecek, il protokolü ve engelli gençler arasında "Empati Maçı" yapılacak.