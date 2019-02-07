Niğde'de esnafa 150 milyonluk kredi

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği (NESKOOP) Başkanı Fahri Eker, Niğde'de 2019 yılında esnafa ve sanatkara 150 milyon TL kredi vermeyi hedeflediklerini söyledi.

NESKOOP Başkanı Eker, kooperatif olarak esnaf ve sanatkara düşük faizle kredi verdiklerini belirterek: “esnaf ve sanatkarların kullanacağı işletme kredisi 200 bin TL'dir. işyeri satın almak isteyenlere 10 yıl vadeyle 500 bin TL, işi için sıfır araç almak isteyen esnafların da anahtar teslim beş yıl vade ile yine 500 bin liralık kredi imkanı sağlıyoruz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eker: “2018-2019 ve bundan önceki yıllarda da yaklaşık 5 yıldır esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifi olarak esnafımızın finansmanını kaynak sorununu çözmek için mücadele veriyoruz. Bu yolda da çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Göreve geldiğimizde Niğde genelinde klasmanımız 16 milyondu, şuan 10 katına çıkardık. 116 milyon 500 TL esnaf ve sanatkara para dağıtmış bulunuyoruz. Hedefimiz 150 milyonu geçmek. 2018 yılında Niğde ekonomisine esnaf ve sanatkarımıza verdiğimiz rakam 50 milyon TL'dir. Ciddi bir rakam. Piyasaya para vermişiz. Hedefimiz bu sene bunu 2'ye katlamaktır. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor.” Dedi.

İş yeri ve taşıt edindirme için esnafa 500 bin TL'ye kadar kredi verdiklerini anlatan Eker: “Esas hedefimiz devletin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanıp Niğde esnafına ve sanatkarına bu imkanı en hızlı şekilde ulaştırıp ne kadar çok piyasaya para sokabiliriz. Bunun için mücadele ediyoruz. Başta yönetim kurulu ve çalışan ekibimizle beraber özellikle son 1 aydır, gece ve cumartesi ve Pazar mesaisi ile çalışıyoruz. Çünkü para kaynağında şuanda sorun yok. Dolaysıyla yine esnaf ve sanatkara sunulan yatırım kredilerimiz var. 500 bin TL iş yeri alan esnaf ve sanatkarımıza 500 bin TL 10 yıl vade ile kredi veriyoruz. Yine ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ve sanatkara da 500 bin TL'ye kadar araç kredisi kullandırıyoruz. 5 yıl vade ile bizim kredimizin 1 yıl kullanırsa esnaf ve sanatkar yıllık faizi yüzde 4'dür. 1 yılı geçtikten sonra 5 yıl vadeli kullanırsa faiz yüzde 5'dir. İşletme kredilerimiz maksimum 200 bin TL'dir. Şartları taşıyan kredi çekecek durumda olan şartları yerine getiren her esnaf ve sanatkarımıza parayı biz veriyoruz. Amacımız Niğde ekonomisine katkıda bulunmak. Niğde esnaf ve sanatkarın işini büyütmesi, geliştirmesi ve iş yeri sahibi olması, araç yenilemesi gibi her konuda emek veriyoruz” şeklinde konuştu.

Eker: “Özellikle bu konuda genel başkanımız Abdulkadir Akgül Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı olduktan sonra Türkiye genelinde çok büyük rakamlara ulaştık. Şuan verdiğimiz krediler 200 bin TL işletme kredisi esnaf ve sanatkarlar için çok iyi bir para. Yıllık faizi yüzde 5, baba oğluna vermez. Bunu alacak yeni bir esnafımız ticareti genişletecek yeni bir esnafımız iyi bir rakamla sermayesini güçlendirebilir. İşini geliştirip büyüte bilir. Amacımızda bu yönde. Bizlere desteklerini esirgemeyen genel başkanımız Abdulkadir Akgül ve halk bankası müdürü ve personeline teşekkür ediyorum. Kanun gereği biz halk bankasıyla çalışıyoruz.” dedi.

Yatırım ve araç kredisi talebi noktasında Niğde'de talebin az olduğuna dikkat çeken Eker: “Yatırım ve araç kredisinde talep konusunda Niğde'de azlık var. Bunun arttırılmasını istiyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarımızdan iş yerlerini ticaret hanelerini mülkiyetlerini alabilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Genelde öncelik ev almaya insanlar yöneliyorlar. Hanımlar ev istiyor öncelikle , bizde istiyoruz ki esnafın önce iş yeri kendinin olsun. Kira derdi olmasın” şeklinde konuştu.